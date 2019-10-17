رياضة | اتحاد الكرة يتبرأ من أزمة تأجيل القمة.. ويرمي الكرة في ملعب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يتبرأ من أزمة تأجيل القمة.. ويرمي الكرة في ملعب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في موقف صعب بعد رفض النادي الأهلي لعب مبارياته ببطولة الدوري المصري، إلا عندما يواجه نادي الزمالك، جاء ذلك في بيان صدر من مجلس إدارة الأهلي، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويؤكد مسؤولى اتحاد الكرة أن الأندية هي التي لابد أن تحصل علي الموافقات الأمنية للعب مبارياتها وأن تحصل أيضاً علي الموافقة الأمنية علي الملاعب، وأن ذلك ليس دور اتحاد الكرة، بينما دور الاتحاد هو مساعدة الأندية فقط.

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وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرح أمس، في تصريحات تليفزيونية، في هذا الشأن مؤكداً عليه، قائلاً :" أن الأندية تنسق مع الأمن وذلك ما تنص عليه اللوائح، ودور الاتحاد هو المساعدة فقط".

ويرفض النادي الأهلي في بيانه لعب مباريات ببطولة الدوري، قبل مواجهة الزمالك، بينما علم "الخليج 365 الرياضي" أن اتحاد الكرة قرر لعب مباراة القمة قبل بداية الدور الثانى من مسابقة الدوري حتي لا يبدأ الدور الثانى وهناك مؤجلات.

وقام اتحاد الكرة بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم السبت بدلاً من مباراة القمة وهو ما وافق عليه اليوم مجلس إدارة نادي المقاولون.