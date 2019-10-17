رياضة | مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق كرة القدم العالمية، لانطلاق جولة جديدة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "يويفا" موسم 2019-2020.

ومن المقررأن تقام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، بخوض 24 مباراة لحساب نفس الجولة.

وحسب شروط البطولة، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور التالي، ليصبح عدد المتأهلين 24 فريقًا، ثم ينضم إليهم 8 فرق من أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت مجموعات الدوري الأوروبي كالآتي:-

المجموعة الأولى: " أشبيلية الإسباني، أبويل نيقوسيا القبرصي، كاراباج بطل إذربيجان، دوديلانج من لوكسمبورج".

المجموعة الثانية: "دينامو كييف الأوكراني، كوبنهاجن الدنماركي، مالمو السويدي، لوجانو السويسري".

المجموعة الثالثة: "بازل السويسري، كراسنودار الروسي، خيتافي الإسباني، طرابزون سبور التركي".

المجموعة الرابعة: "سبورتينج لشبونة البرتغالي، آيندهوفن الهولندي، روزنبرج النرويجي، لاسك النمساوي".

المجموعة الخامسة: "لاتسيو الإيطالي، سيلتك الاسكتلندي، رين الفرنسي، كلوج الروماني".

المجموعة السادسة: "أرسنال الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني، ستاندرد لياج البلجيكي، فيتوريا جيماريش البرتغالي".

المجموعة السابعة: "بورتو البرتغالي، يانج بويز السويسري، فينورد الهولندي، رينجرز الاسكتلندي".

المجموعة الثامنة: سيسكا موسكو الروسي، لودوجوريتس رازجراد البلغاري، إسبانيول الإسباني، فيرينكفارو المجري".

المجموعة التاسعة: "فولفسبورج الألماني، جينت البلجيكي، سانت إيتيان الفرنسي، أوليكساندريا الأوكراني".

المجموعة العاشرة: "روما الإيطالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، باشاك شهير التركي، فولفسبيرجر النمساوي".

المجموعة الحادية عشر: "بشكتاش التركي، سبورتينج براجا البرتغالي، ولفرهامبتون الإنجليزي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي".

المجموعة الثانية عشر: "مانشستر يونايتد الإنجليزي، أستانا بطل كازاخستان، بارتيزان الصربي، الكمار الهولندي".

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي كالآتي:-

"مباريات الخميس والتي ستقام في الساعة 6:55 بتوقيت القاهرة"

بشكتاش التركي Vs سبورتينج براجا البرتغالي.

روما الإيطالي Vs بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

سيسكا موسكو الروس Vs فيرينكفارو المجري.

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بارتيزان الصربي Vs مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كاراباج الأذرييجاني Vs أبويل القبرصي.

لودوجوريتس رازجراد البلغاري Vs إسبانيول الإسباني.

ولفرهامبتون الإنجليزي Vs سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

بورتو البرتغالي Vs رينجرز الإسكتلندي.

سانت إيتيان الفرنسي Vs أوليكساندريا الأوكراني.

جينت البلجيكي Vs فولفسبورج الألماني.

باشاك شهير التركي Vs فولفسبيرجر النمساوي.

يانج بويز السويسري Vs فينورد الهولندي.

ألكمار الهولندي Vs استانا الكازاخستاني.

"مباريات الخميس والتي ستقام في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة".

سيلتك الإسكتلندي Vs لاتسيو الإيطالي.

إشبيلية الإسباني Vs دوديلانج اللوكسمبورجي.

أرسنال الإنجليزي Vs فيتوريا جيماريش البرتغالي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني Vs ستاندرد لياج البلجيكي.

رين الفرنسي Vs كلوج الروماني.

سبورتينج لشبونة البرتغالي Vs روزنبرج النرويجي.

خيتافي الإسباني Vs بازل السويسري.

دينامو كييف الأوكراني Vs كوبنهاجن الدنماركي.

مالمو السويدي Vs لوجانو السويسري.

أيندهوفن الهولنديVs لاسك النمساوي.

طرابزون سبورت التركي Vs كراسنودار.