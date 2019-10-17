شكرا لقرائتكم أزمة ميلان المالية تهدده بالتخلي عن نجميه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم مضطرا لبيع أحد نجومه البارزين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل نظرا للعجز التاريخي في ميزانية النادي والذي بلغ 146 مليون يورو حسبما أفادت تقارير صحفية في إيطاليا يوم الخميس.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية أن ميلان لم يعد أمامه سوى بيع أحد نجومه البارزين لسد جزء من هذا العجز التاريخي في الميزانية وأن اللاعبين الأقرب إلى سوق الانتقالات هما حارس المرمى الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو نظرا لارتفاع قيمة كل منهما بشكل واضح ما يعني أن بيع أي منهما سيضخ مبالغ هائلة لخزينة النادي.

وترغب أندية عدة مثل ليون ومارسيليا الفرنسيين وروما وفيورنتينا الإيطاليين في ضم سوسو بعدما فشلت في هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ميلان رفض عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم دوناروما مقابل 20 مليون يورو إضافة للحصول على اللاعب ألفونس أريولا.

وكانت تقارير صحفية أشارت يوم الأربعاء إلى أن ميلان ، الذي يعاني من تراجع نتائجه في السنوات الأخيرة ، يعاني من عجز في ميزانيته بلغ 146 مليون يورو مسجلا بهذا أسوأ عجز في تاريخ النادي الذي يمتلك 18 لقبا للدوري الإيطالي وسبعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت التقارير أن هذا العجز يأتي بسبب انخفاض الإيرادات من بيع اللاعبين، وكذلك انخفاض الدخل الناتج عن الرعاة وتذاكر المباريات ، فيما كانت الإيرادات الواردة من حقوق البث التليفزيوني هي البند الوحيد الذي حقق فائضا في ميزانية النادي الإيطالي ، بعدما ارتفع من 109 مليون يورو إلى 113 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن عائدات بيع اللاعبين انخفضت من 42 مليون يورو إلى 5ر25 مليون، ومن الجهات الراعية من 44.7 مليون يورو إلى 38 مليونا ، كما تراجعت إيرادات بيع التذاكر من 35.3 مليون يورو إلى 34.1مليون.

وكشفت الصحيفة أن أجور العاملين بالنادي ارتفعت إلى 185 مليون يورو بعدما كانت 150.5 مليون يورو، كما ازدادت المصاريف المتعلقة باللاعبين الذين انضموا للنادي على سبيل الإعارة.

وفيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، عانى النادي من عجز بلغت قيمته 103.2 مليون يورو، حيث تم إنفاق 153.1 مليون يورو، في حين بلغت الإيرادات49.9 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العمومية للنادي كشفت أن شركة (إليوت) الأمريكية للاستثمارات المالكة لميلان دفعت 256 مليون يورو حتى 30 يونيو عام 2019 بالإضافة لإنفاقها 60 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.