مفاجأة.. الشناوي على رادار مانشستر يونايتد

فجر تقرير إنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد اهتمام نادي مانشستر يونايتد بضم الحارس الدولي محمد الشناوي نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني في شهر يناير المقبل. الأهلي والمنتخب الوطني في شهر يناير المقبل. وقال موقع "برمنجهام ميل" إن الشناوي على رادار مانشستر يونايتد بعد إصابة الحارس الإسباني دافيد دي خيا. رادار مانشستر يونايتد بعد إصابة الحارس الإسباني دافيد دي خيا. وأشار الموقع إلى أن الشناوي كان محط اهتمام ناديي آرسنال وأستون فيلا الإنجليزيين لضمه في الصيف الماضي.

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