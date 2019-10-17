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أتلتيكو مدريد وفياريال يوافقان على اللعب في ميامي بالولايات المتحدة

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تستعد رابطة لنقل مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد إلى مدينة ميامي الأمريكية في 6 ديسمبر المقبل .

وذكر رئيس فياريال فيرناندو رويج في تصريحات

تلفزيونية أن ناديه موافق على الفكرة ويعمل مع الاتحاد الإسباني على إتمامها من أجل تسويق الدوري في أمريكا.

وأضاف رويج أن أتليتكو مدريد هو الآخر لا يمانع نقل المباراة.

وافق أتلتيكو مدريد وفياريال على لعب اللقاء بينهما ضمن الدوري الإسباني6 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن خطة الاتحاد الإسباني الترويجية.

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