بني سويف جاهز للقاء شبان المسلمين بدوري القسم الثاني

يواصل فريق بني سويف استعداداته لمواجهة شبان المسلمين والمقرر لها يوم الأحد المقبل في أولي جولات دوريالقسم الثانى حيث ستقام المباراة على ستاد بني سويف .
وكان فريق بني سويف قد نجح في إقامة فترة إعداد جيدة بهدف تحقيق الانسجام المطلوب للاعبين تحت قيادة الجهاز الفني قبل خوض منافسات البطولة .
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