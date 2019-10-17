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بني سويف جاهز للقاء شبان المسلمين بدوري القسم الثاني

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يواصل فريق بني سويف استعداداته لمواجهة شبان المسلمين والمقرر لها يوم الأحد المقبل في أولي جولات دوري

القسم الثانى حيث ستقام المباراة على ستاد بني سويف .

وكان فريق بني سويف قد نجح في إقامة فترة إعداد جيدة بهدف تحقيق الانسجام المطلوب للاعبين تحت قيادة الجهاز الفني قبل خوض منافسات البطولة .

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