رياضة | مفاجأة.. هدف الدوسري في النصر يتصدر أكثر الأهداف إهانة في تاريخ الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. هدف الدوسري في النصر يتصدر أكثر الأهداف إهانة في تاريخ الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، ضيف الله الصقر، عن هدف سالم الدوسري لاعب الهلال، والذي سجله في شباك النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلق الصقر عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" على فيديو نشره لعدد من الأهداف الأوروبية والعربية، ومن ضمنها هدف الدوسري؛ قائلا: "حسب ما نقل لي، قناة أوروبية تختار أكثر الأهداف إهانة في تاريخ الكرة، وتضع هدف لاعب الهلال سالم الدوسري في مرمى النصر".

وعلى الجنب الآخر، شنت الجماهير النصراوية هجوما عنيفا على تدوينة الصقر، مشيرين إلى تعرض الهلال إلى إهانات من أوراوا وسيدني، عندما خسر في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

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يذكر أن الهدف الذي أحرزه الدوسري في مرمي النصر، جاء في المباراة التي حسمت بنسبة كبيرة تتويج العالمي بلقب الدوري الإستثنائي.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.