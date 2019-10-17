"خسارة بالخمسة".. ماذا يفعل ليفربول بعد التوقف الدولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي عندما يخرج يوم الأحد المقبل لمواجهة الغريم مانشستر يونايتد في قمة الأسبوع التاسع على مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

ليفربول قبل توقف الدولي استطاع أن يحقق 8 انتصارات متتالية حيث كان آخر فوز على ليستر سيتي (2-1) ليصبح "الريدز" في الصدارة بـ24 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وبعد نهاية التوقف الدولي ماذا يفعل ليفربول بعد ذلك خلال حقبة المدرب يورجن كلوب والتي بدأت منذ عام 2015؟، هذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- سجل قوي أمام الكبار

واجه ليفربول الفرق الست الكبار بعد التوقف الدولي حيث كان النصيب الأكبر لصالح فريق توتنهام هوتسبير الذي واجه ليفربول في أربع مناسبات سابقة.

البداية كانت في أول مباراة لكلوب مع ليفربول عندما واجه توتنهام على ملعب "وايت هارت لين" معقل "السبيرز" القديم حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وفي عام 2016، التقى الطرفين على ملعب "الآنفيلد" لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

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وفي الموسم الماضي، التقى ليفربول بمنافسه توتنهام مرتين بعد نهاية التوقف الدولي الأولى كانت في ويمبلي وانتهت لصالح "الريدز" (2-1) وهذه النتيجة تحققت أيضًا في الدور الثاني لكن على ملعب "الآنفيلد".

وواجه ليفربول منافسه القادم مانشستر يونايتد مرتين حيث انتهت نتيجة المباراتين بالتعادل السلبي، وأقيمت المباراتين في "الآنفيلد".

- رباعية أمام سيتي وخسارة تاريخية

ليفربول تحت ولاية كلوب التقى مانشستر سيتي في عام 2015 على ملعب "الاتحاد" ليحقق الفريق الضيف فوزًا كاسحًا استقر عند أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي موسم (2017 - 2018) واجه ليفربول نفس الخصم خلال ولاية بيب جواريدولا ليحقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا بخمسة أهداف دون رد.