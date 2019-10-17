استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "ألاوكسا" وبحضور المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.
وتناول اللقاء بحث وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية المقر الخاصة بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وذلك تمهيداً لعرضها على مجلسالوزراء لإقرارها بشكل نهائي وفقاً للمتطلبات المطروحة من قبل الكاف وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية المنظمة لذلك.
واستعرض وزير الرياضة خلال اللقاء كافة الاستعدادات الجارية والخاصة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، والمؤهلة إلى دورةالألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً من الخبرات البشرية والإمكانات اللوجستية والبنية التحتية الرياضية ما يؤهلها لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية الأفريقية والعالمية، الأمر الذى انعكس بوضوح خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019.
ومن جانبه أكد أحمد أحمد أن الكاف يعوّل كثيراً على مصر وعلى دورها الرائد على مستوى القارة وعلى إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية التي تساهم بشكل كبير في رفعة شأن كرة القدم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يبحث مع رئيس الكاف إنهاء اتفاقية المقر وبطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.