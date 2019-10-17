وزير الرياضة في لقاء حواري موسع مع شباب السويس

ضمن زياراته الميدانية التي يقوم لمختلف محافظات الجمهورية لعقد لقاءات حوارية مفتوحة مع الشباب والفتيات، والقيام بجولات تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لمحافظة السويس بدأت بلقاء موسع مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس؛ لاستعراض أبرز احتياجات المحافظة من حيث تطوير مراكز شباب وأندية السويس، وعرض ما تم إنجازه من أعمال تطوير منها.

تضمنت الزيارة تفقد نادي النوبة الرياضي بعد رفع كفاءته وتطويره، وزيارة نادى منتخب السويس، وافتتاح معسكر الكشافة الجوية من حيث غرف الإقامة والمكاتب الإدارية وقاعة اجتماعات بتكلفة نحو 2 مليون جنيه، كما تخلل الزيارة افتتاح صالة اللياقة البدنية ومبني المكتبة الرئيسي بمركز شباب فيصل.

كما حرص وزير الشباب والرياضة على عقد لقاء حوارى موسع مع مجموعة من أبناء السويس من الشباب الفتيات في إطار سلسلة اللقاءات التي

يعقدها وزير الشباب والرياضة مع شباب مصر في جميع المحافظات للاستماع إلى أرائهم ومتطلباتهم، وعرض أبرز أهداف ورؤي الوزارة عليهم ضمن سياسة واستراتيجية الوزارة، والبرامج والأنشطة المقدمة لهم.

وجاء اللقاء الحواري مع أبناء السويس بنادي النصر للبترول تحت عنوان "بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو" تزامناً مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استهل وزير الشباب والرياضة اللقاء بتوجيه التهنئة لشباب مصر ولكافة أطياف الشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر، مشيداً بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحفاظ على أمن مصر ومحاربة الإرهاب الأسود.

وشهد اللقاء مشاركة كل من اللواء مصطفي عبد اللطيف واللواء يسري عمارة حيث استعراضا مجموعة من اللقطات البطولية التي نفذها أبناء مصر

Advertisements

من القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر عام 1973م، والقدرة على تحقيق النصر واستعادة الكرامة والعزة.

وفى معرض حواره مع شباب السويس، قال الدكتور أشرف صبحي :"إن شباب مصر هم الطاقة الحقيقية، التي لابد أن نعرفها وتذهب لمكانها الطبيعي، في التعمير والبناء من أجل الوطن، وشباب مصر قادر على تحقيق التنمية للبلاد في شتي المجالات".

وأوضح أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تركز على دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمشروعات المنفذة في المحافظات على مدار العام، لافتاً إلى الجهود المبذولة على مستوى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع محافظة السويس في إطار متابعة أداء مراكز شباب المحافظة، والتوجيه المستمر بتكثيف الأنشطة والبرامج داخلها، والزيارات المفاجئة التي تقوم بها لجان من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة تفعيلاً لدور الرقابة والتأكد من قيام تلك المراكز بدورها على أكمل وجه.

كما تضمن اللقاء الحديث حول مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة بالشباب منها المشروعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية على المستوى الاقتصادي، وأبرز الخدمات المقدمة لأبناء السويس، وخريطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.