رياضة | آس: تأجيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آس: تأجيل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من إعلان القرار بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر أن تقام يوم ٢٦ من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن اليوم الخميس أو غدًا الجمعة سيصدر الاتحاد الإسباني قراره الخاص بتأجيل الكلاسيكو.