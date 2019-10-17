رياضة | ميسي يتغزل في مدافع ليفربول ونجم برشلونة وثورة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتغزل في مدافع ليفربول ونجم برشلونة وثورة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مقابلة صحفية مع صحيفة "الماركا" الإسبانية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية :"الجوائز الفردية ليست أهدافي، إنهم ليسوا الأفضل، الكرة أو الحذاء الذهبي، إذا فزت بها فالأمور بخير وإذا لم يحدث فسيكون الأمر عادي".

وأضاف :"أفضل أن يتحدث الناس عني، أعرف ما أنا عليه وما فعلته وما يمكنني ان أعطيه لكني احتفظ به لنفسي، أفضل أن أتحدث عن المجموعة لا عن نفسي".

وأوضح :"عندما يتوقف جسمي على العطاء بشكل جيد سأكتشف ذلك وسأتوقف".

وزاد :"عقلك يظن أنك ما زلت في الـ25 من عمرك ويعتقد بأنك قادر على الاستمرار بفعل نفس الأشياء لكن الجسم هو من يحكم، وهناك ظروف يجب أن تكون فيها أكثر حذراً من ذي قبل، ويتطلب إعداداً جيداً للمباريات والتدريبات".

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وعن الفارق بين برشلونة في عهد جواديولا وحاليًا قال :"الحقيقة هي أنه قد مضى وقت طويل، هناك العديد من اللاعبين الجدد وأعتقد أن لدينا فقط ثلاثة أو أربعة لاعبين من ذلك الوقت تم تحويل الفريق وتكييفه مع اللاعبين الذين كانوا متواجدين في كل موسم".

وحول تطور إنتر ميلان مع كونتي :"لم اتفاجئ لاننا كنا نعرف ما سنجده ، لقد شاهدنا بدايتهم الجيدة في الدوري الإيطالي ويقاتل بالتساوي مع يوفنتوس ، وهذا ليس بالامر السهل ، ودرسنا ذلك قبل مباراتهم في دوري الابطال وكنا نعرف بانه فريق رائع ويلعب بقتالية وسيكون منافس صعب".

وأشاد بفان دايك مدافع ليفربول قائلًا :"فان دايك مدافع يعرف يقيس الوقت وينتظر اللحظة المناسبة للتدخل، إنه سريع وضخم للغاية ومثير للاعجاب في الهجوم والدفاع".

وحول دي يونج قال :"دي يونج تكيف بسرعة وبشكل مثالي هنا لأنه جاء من فلسفة اياكس الشبيهة بالبارسا، نشأ بنفس الفكرة، على الرغم من أنه يلعب كثيرا في الداخل، إلا أنه يشعر بالراحة أكثر في الإرتكاز، لكنه تكيف بشكل جيد، يحب الاستحواذ على الكرة، ويمر بين الخطوط، سريع، وقوي، هو لاعب كامل تقريبا".