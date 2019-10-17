الموجز
أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك أن البوستر المتدوال لـ الصفحة الرئيسية لمجلة النادي الأهلي غير صحيح، وتسبب في استياء شديد من قبل جماهير الزمالك.
وأكد خالد الغندور عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن البوستر تم تحريفه ليظهر بهذا الشكل، مشددا على ان مسؤولي مجلة الأهلي من الصعب ان يطلقوا مثل هذه العناوين والصور.
وتابع خالد الغندور متسائلا عن سر قيام أحد الأشخاص بتحريف البوستر ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أن الجماهير يجب أن تتأكد من المعلومة قبل نشرها و تداولها.
وأكد خالد الغندور أن مسؤولي الناديين يحترمون بعضهما و من الصعب اهانة اي طرف للاخر بهذه الطريقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أشعل غضب جمهور الزمالك .. خالد الغندور يبرئ مجلة الأهلي : البوستر غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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