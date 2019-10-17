شكرا لقرائتكم خبر عن الاصابة تبعد نجم ريال مدريد عن مواجهة مايوركا والان مع التفاصيل

خرج الجناح الويلزي الدولي جاريث بيل من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خلال مباراة ريال مايوركا السبت المقبل في الجولة التاسعة لليجا.

وكشفت مصادر من إدارة الميرنجي، الأربعاء، أن اللاعب خضع لمزيد من الفحوصات الطبية تحت إشراف أطباء النادي، ولكنها جاءت جميعا سلبية، حيث ما زال يعاني من آلام في ربلة الساق اليسرى والتي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا يوم الأحد الماضي في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020.

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وبعد أن غاب اللاعب عن مران اليوم، باتت مسألة خروجه من قائمة مواجهة مايوركا يوم السبت المقبل في جزر الكناري محتومة.

وتسيطر حالة من التشاؤم داخل أروقة النادي الملكي حول إمكانية لحق اللاعب برحلة الفريق إلى إسطنبول لمواجهة جالاتا سراي التركي في ثالث جولات التشامبيونز ليج، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي انتظار النتيجة النهائية لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد مدى حجم الإصابة ومدة غياب اللاعب، يأمل الجهاز الفني للريال في تجهيز اللاعب لمواجهة "كلاسيكو الأرض" أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب (الكامب نو).