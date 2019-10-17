شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول سيظهر مكتمل العدد للمرة الأولي أمام اليونايتد والان مع التفاصيل

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز عن عودة اللاعبين المصابين امام مانشستر يونايتد في اطار الجولة التاسعة من منافسات البريمليج وذكرت صحيفة ميرور تشكيلة الفريق ام اليونايتد والتي تشهد فيها عودة الحارس البرازيلي الحائز علي جائزة الافضل في العالم لعام ٢٠١٩ اليسون باكيربعده اصابته في المباراة الافتتاحية . وعودة المدافع الكاميروني ماتيب بعد غيابه اخر مبارتين لتعود القوة الدفاعية للريدز مع عودة اليسون وماتيب وتعافي المصري محمد صلاح ليكتمل صفوف ليفربول في الكلاسيكو الانجليزي المرتقب في الجولة التاسعة في اطار منافسات البريمليج

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