شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعب يصدم مذيعة "على الهواء" والسبب كريستيانو رونالدو ! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لمدافعه الأوكراني ألكسندر زينتشنكو يحتفل بشكل "هستيري" بعد أن حجز منتخب بلاده مقعداً في نهائيات أمم أوروبا 2020 بعد الفوز المثير، بنتيجة 2-1، الاثنين الماضي، على حساب البرتغال بقيادة نجمها المخضرم كريستيانو رونالدو.
وعلق النادي الإنجليزي على الفيديو: "لن تتغير أليكسنر"، في إشارة إلى روحه المرحة وطريقته في الاحتفال خلف الكواليس، إذ ظهر النجم الأوكراني الشاب بحالة غير طبيعية في لقاءه مع إحدى المذيعات على الهواء مباشرة، ومن ثم في الاستوديو التحليلي لأحد القنوات الفضائية فيما غرق متابعوه في الضحك.. وتاليا الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. لاعب يصدم مذيعة "على الهواء" والسبب كريستيانو رونالدو ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.