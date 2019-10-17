شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخسر بوجبا قبل لقاء ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد ضيفه ليفربول في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، والتي يرجح أن يغيب عنها أيضا الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حسبما أفاد مدرب «الشياطين الحمر» النرويجي أولي جونار سولسكاير، الأربعاء.

ولم يتماثل الفرنسي بطل مونديال روسيا 2018 للشفاء تماما من إصابة في الكاحل تعرض لها في يوليو الماضي، إذ ابتعد لفترة عن صفوف فريقه والمنتخب، قبل أن يعود بشكل وجيز ويبتعد مجددا، حسب «سكاي نيوز».

أما دي خيا، فتعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى بمباراة منتخب بلاده مع مضيفتها السويد (1-1)، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال سولسكاير في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «تعرض بول لإصابة، عاد وعمل بجهد. لعب مباريات عدة وربما خاضها برغم الألم».

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وتابع: «خضع لفحص بالأشعة بعد مباراة أرسنال في 30 سبتمبر ضمن المرحلة السابعة، وربما يحتاج لمزيد من الأسابيع للراحة، لذا نأمل ألا يغيب طويلا، ولكنه لن يلعب هذه المباراة» في إشارة إلى موقعة ليفربول، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وبشأن دي خيا، أوضح سولسكاير أنه يحتاج للخضوع إلى فحوص إضافية وصور أشعة «لكن أعتقد أنه سيكون خارج (تشكيلة مباراة الأحد). هذا ما بدا عليه الأمر بالتأكيد ليل أمس».

وفي حين حاذر سولسكاير من اتخاذ موقف قطعي بشأن الحارس الدولي الإسباني، كان الموقع الإلكتروني لفريقه أكثر جزما، بإشارته إلى أن صاحب الرقم 1 في الفريق «استبعد من المباراة المرتقبة في أولد ترافورد».

في المقابل، ألمح سولسكاير إلى إمكانية عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والظهير الأيمن آرون وان بيساكا إلى الفريق ضد ليفربول.

ويعاني فريق «الشياطين الحمر» هذا العام، إذ يحتل المركز 12 برصيد 9 نقاط فقط من سبع مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن غريمه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (8 انتصارات في 8 مباريات).