رياضة | لعنة ليفربول تطارد توتنهام منذ دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعنة ليفربول تطارد توتنهام منذ دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من تدهور في النتائج والأداء بل ومركز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة الأخيرة.

ومن الملحوظ أن لعنة ليفربول تطارد نادي توتنهام فمنذ مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسارة توتنهام بهدفين نظيفين وفد تدهورت نتائج الفريق اللندني بل وواجه مشكلات عده غير النتائج.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" المشكلات التي واجهها توتنهام منذ الهزيمة على يد نادي ليفربول:

- سوء نتائج الفريق

وقد خاض نادي توتنهام 16 مباراة بمختلف المسابقات سواء الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا منذ مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي.

وحقق نادي توتنهام الفوز في 6 مباريات فقط بينما تعادل في مباراتين ثم تلقى الهزيمة في 8 مباريات من بينهم هزيمة ثقيلة على يد بايرن ميونخ بسباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

- رحيل المدرب عن الفريق

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام يقترب بشدة من الرحيل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

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- مطالبة بعض اللاعبين بالرحيل

كما تسببت نتائج توتنهام السيئة في مطالبة العديد من لاعبين الفريق بالرحيل عن النادي أبرزهم كريستيان إريكسن لاعب وسط الفريق المصمم على الرحيل عن الفريق ليذهب إلى نادي ينافس على البطولات.

- أزمات في الإدارة

فيما أكدت بعض تقارير صحفية إنجليزية أن هناك خلافات كبيرة داخل إدارة نادي توتنهام بسبب سوء نتائج الفريق والصبر على بوتشيتينو كل ذلك.

- ترتيب الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي توتنهام في مركز سئ جدا في الدوري الإنجليزي بالنسبة لتاريخ النادي حيث يحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.

ولازال هناك فرصة أمام نادي توتنهام لتصحيح موقفه في الدوري وتحقيق الفوز في المباريات للتخلص من لعنة ليفربول قبل أن يتم إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق.

موعد مباراة توتنهام القادمة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي توتنهام لمواجهة نظيره نادي واتفورد يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.