شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم استعداداته للقاء حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث من المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه اليوم على الملعب الرئيسى تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش ، الذى سيحرص على الإجتماع بلاعبيه قبل إنطلاق المران ليطالبهم فيه بالتركيز على حصد نقاط لقاء الجمعة لمواصلة مسيرة الفريق الناجحة والتى بدأت منذ انطلاق منافسات الموسم الحالى.
ومن المقرر أن يعلن ميودراج عن قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود .
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