شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم استعداداته للقاء حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى إستعداداته للقاء حرس الحدود والمقرر إقامته الثامنة مساء غداً الجمعة على ملعب إستاد الاسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

حيث من المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه اليوم على الملعب الرئيسى تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش ، الذى سيحرص على الإجتماع بلاعبيه قبل إنطلاق المران ليطالبهم فيه بالتركيز على حصد نقاط لقاء الجمعة لمواصلة مسيرة الفريق الناجحة والتى بدأت منذ انطلاق منافسات الموسم الحالى.

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ومن المقرر أن يعلن ميودراج عن قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة حرس الحدود .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.