شكرا لقرائتكم محمد علي حارس يد الزمالك: اخترت أكثر من مرة في كرة القدم لكنني رفضت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد علي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أنه اختير لأكثر من مرة ضمن دوريات الشباب التي سبق وأن خرج منها محمد صلاح وأحمد حجازي نجمي منتخب مصر لكرة القدم.

أضاف محمد علي خلال استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم أن حراسة المرمى في اليد أصعب بكثير من كرة القدم خاصة وان حارس اليد يواجه هجوم ربما مرتين في أقل من دقيقة بعكس ملاعب الكرة التي قد لا يتعرض فيها الحراس لهجوم طيلت المباراة.

وقال أن مباراة سبورتينج في نهائي أفريقيا كانت الأصعب في مسيرته مع القلعة البيضاء مبدياً سعادته بالتتويج باللقب القاري الثالث على التوالي للزمالك.