الامارات | بلماضي بعد الفوز على كولومبيا: الجزائر بحاجة إلى عمل كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي بعد الفوز على كولومبيا: الجزائر بحاجة إلى عمل كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، أن فريقه لا يزال بحاجة إلى المزيد من العمل حتى يحقق هدفه القادم المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022. وقال بلماضي، في المؤتمر الصحافي، بعد الفوز على كولومبيا بثلاثية نظيفة بمدينة ليل الفرنسية: «هدفنا الآن هو التأهل إلى المونديال. وهذا يمر عبر إفريقيا، بالأمس فقط بوتسوانا خلقت صعوبات كبيرة لمصر، لا توجد منتخبات صغيرة». وأضاف: «لايزال ينتظرنا عمل كبير، نريد التطور مباراة بعد مباراة، اتفقت مع اللاعبين من أجل التطور للأحسن. مازلنا بعيدين جداً عن المثالية. نريد أن نواجه أفضل المنتخبات حتى نكون أحسن».

وأعرب بلماضي عن رغبته في مواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم، مؤكداً أن الأمور ستسير بشكل جيد في الجزائر. من جهة أخرى، أكد أن منتخب بلاده استحق الفوز على كولومبيا، موضحاً أنه عرف كيف يشل تحركات لاعبي المنافس، وأنه عمل مع عناصره على تحييد نقاط قوتهم.

كما أشاد بثنائي وسط الدفاع عيسى ماندي وجمال بن العمري، وقال إنه ثنائي متكامل يحسن الدفاع والمبادرة بالهجمات. واعترف بلماضي بأن أرضية ملعب ليل ساعدت لاعبي الجزائر على تقديم أداء جيد، معرباً عن سعادته بالأجواء التي جرت فيها المباراة، وكشف عن تطلعه للعب مجدداً في فرنسا.