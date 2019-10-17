شكرا لقرائتكم شطة: الانقلاب على عيسى حياتو بدأ من نيجيريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق أن اجواء وكواليس رحيل عيسى حياتو عن رئاسة الاتحاد الأفريقي بدأت بانقلاب من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية موضحا أن رئيس الاتحاد النيجيري هو من قاد هذا الانقلاب.
وقال شطة فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن هناك اسرا لا يستطيع الكشف عنها، لكنه يؤكد على نزاهة عيسى حياتو وسلامته من تهم الفساد المالى والرشاوى قائلا :" للحقيقة مفيش حاجة اتمسكت عليه من قريب أو بعيد".
وتابع نجم الأهلى السابق أن عيسى حياتو كان يعلم بتحركات 29 اتحاد ضده ولكنه كان يثق فى نجاحه ضد أحمد أحمد.
وختم :"عيسى حياتو شعر بالخسارة فى الانتخابات أمام أحمد أحمد حينما قام الأخير للتحدث ووجدت كلمته ترحاب كبير من رؤساء الاتحادات".
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