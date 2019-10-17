شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يدشن كلية علوم الرياضة في جامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت جامعة جدة كلية علوم الرياضة والبرامج التخصصية الرياضية، يوم الأربعاء، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومدير الجامعة ، وشهد الحفل توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الجامعة والهئئة العامة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريحات إعلامية: هذا الصرح يخدم جميع الرياضات في المستقبل، ويؤكد أهمية الدور الأكاديمي وصقل المواهب للمستقبل، والكفاءة ستلعب دورا هاما لتلبية الطموحات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز الفيصل يدشن كلية علوم الرياضة في جامعة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.