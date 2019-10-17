شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يدشن كلية علوم الرياضة في جامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشنت جامعة جدة كلية علوم الرياضة والبرامج التخصصية الرياضية، يوم الأربعاء، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومدير الجامعة ، وشهد الحفل توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الجامعة والهئئة العامة والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تصريحات إعلامية: هذا الصرح يخدم جميع الرياضات في المستقبل، ويؤكد أهمية الدور الأكاديمي وصقل المواهب للمستقبل، والكفاءة ستلعب دورا هاما لتلبية الطموحات.