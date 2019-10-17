شكرا لقرائتكم في أيام "فيفا".. خربين يُصاب والسومة يتصدر الهدافين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم "فيروس فيفا" الهلال من خدمات عمر خربين بعد إصابته في مباراة منتخب بلاده أمام المالديف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما تصدر مواطنه عمر السومة الهدافين بسبعة أهداف.

وشارك عامر شفيع حارس الأردن وفريق الفيحاء في مباراة بلاده أمام الكويت، لكنه خرج مصاباً بعد 65 دقيقة أمام نيبال، فيما كان كريغ غودوين لاعب الوحدة ضمن قائمة منتخب بلاده التي كسبت نيبال بسباعية، وغاب عن المباراة الثانية أمام تايبيه.

وشارك البوسني ساريتش لاعب الأهلي مع منتخب بلاده في مباراتي اليونان وفنلندا، بينما غاب زميله في الأهلي زوكانوفيتش عن قائمة منتخب البوسنة.

وسجل النصراوي نور الدين أمرابط هدفين مع منتخب بلاده لم يمنعا الخسارة أمام الغابون، بينما وقف فاروق بن مصطفى حارس الشباب سداً منيعاً أمام هجمات منتخب الكاميرون، وشارك خماسي منتخب الجزائر رايس مبولحي وعز الدين دوخة وجمال بلعمري ويوسف بلايلي ومهدي طاهرات في مباراتي الكونغو الديموقراطية وكولومبيا.