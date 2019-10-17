شكرا لقرائتكم تعرف على معايير ملاعب دوري المحترفين في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يشترط في الاستاد الذي يستضيف مباريات الدوري السعودي للمحترفين تلبية عدة معايير، والحد الأدنى لهذه المعايير التي يجب أن تطبقها الأندية، أن تكون بملعب النادي ساعة خاصة به، وأن يحتوي على نفق حامي للاعبين والحكام من وإلى الملعب، أيضاً مركز إعلامي خاص به، ودرجة إضاءة معينة للملعب، كذلك اللوحات الإعلانية على جوانب الملعب يجب أن تكون حاضرة، وأخيراً غرفة التحكم بتقنية الحكم المساعد الفار.

كما يشترط كذلك على الاستاد والمدرجات وغيرها أن تكون متوافقة مع معايير السلامة، و يجب طلاء كافة الممرات العامة، البوابات والسلالم في المناطق المخصصة للجماهير بلون ناصع، كذلك يجب إبقاء كل الممرات العامة والردهات، والبوابات وغيرها خالية من أي عوائق قد تحول دون الانسياب الحر للجماهير خلال الحدث.

وتحتوي مدرجات الجماهير في الملاعب أيضاً على سياج فاصل يولى تقسيمها إلى أجزاء، أي في حالة أراد المشجع التنقل من مدرج إلى آخر فعليه الخروج من أقرب بوابة له والدخول من أخرى، وهو ما يساعد أيضاً في حالات إخلاء الملاعب.

وتم رفع عدد كاميرات النقل التلفزيوني هذا الموسم لتصبح ثمانية وعشرين موزعة على الملعب، وإضافة خاصية الإحصائيات والأرقام خلال المباريات، أما تقنية حكم الفيديو المساعد ( فار ) هي الأخرى تم رفع عدد الكاميرات الخاصة بها من ثماني كاميرات إلى 12 كاميرا، وتحتوي كل الملاعب في الدوري على غرفة التحكم بتقنية حكم الفيديو، و كان ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة الخاص بناديي أبها وضمك قد استفاد من هذه التقنية بدءاً من الجولة الثالثة للدوري هذا الموسم، بعد أن اعتمده مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطبيق التقنية.