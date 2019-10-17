شكرا لقرائتكم يوفنتوس يجني "نصف" قيمة ما دفعه لشراء عقد رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جنى نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أرباحا هائلة من تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني في صيف 2018، حسب ما أفادت تقارير صحافية يوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الرياضية أن يوفنتوس حصل على أرباح تقدر بنحو 58 مليون يورو من هذه الصفقة، وأن معظم هذا المبلغ يأتي من بيع مليون قميص لعب يحمل اسم ورقم رونالدو.

وكان يوفنتوس تعاقد مع المهاجم البرتغالي الدولي مقابل 113 مليون يورو ليكون أغلى لاعب في تاريخ نادي السيدة العجوز، والذي أحرز معه 24 هدفاً خلال 37 مباراة في الدوري الإيطالي.

كما ذكر التقرير أن صفحات النادي على شبكات التواصل الاجتماعي شهدت نموا في عدد المتابعين بنسبة 68 بالمئة بعد انتقال رونالدو لصفوف الفريق، وأن عدد مشجعي الفريق حول العالم تزايد من 385 مليون مشجع إلى 423 مليونا.