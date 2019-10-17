مشاركة مثمرة في«دولي الرياضات البحرية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية المنعقدة حالياً بالصين برئاسة رفائيل ميولي رئيس الاتحاد الدولي وبحضور توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي، ويمثل نادي الشارقة في الاجتماع أحمد الحوسني المدير التنفيذي بالنادي، فيما مثل نادي أبوظبي البحري في الاجتماع سالم الرميثي مديره العام، ومثل نادي الفجيرة البحري أحمد إبراهيم المدير العام.

وخلال الاجتماع أكد أحمد الحوسني اهتمام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ودعمه الكبير لمختلف الرياضات البحرية، كما أظهر جاهزية الشارقة لاستضافة الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر المقبل، كما استعرض الحوسني كافة سبل التعاون المثمر بين نادي الشارقة البحري والاتحاد الدولي ومنظمي مونديال الزوارق السريعة.

وتطرق الحوسني الى احتياج الشارقة لإنشاء أكاديمية بحرية خاصة بكافة الرياضات البحرية تحت إشراف الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومجلس الشارقة الرياضي.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن الاجتماع كان مثمراً وإيجابياً، وأظهر نجاح عمل النادي خلال السنوات الماضية بما يتطابق مع أسس ومعايير الاتحاد الدولي.