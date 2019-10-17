دبـي تحتفـل باليـوم العالمـي للشـطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت القاعة الرئيسية وكافة قاعات نادي دبي للشطرنج والثقافة، الاحتفال الذي نظمه النادي باليوم العالمي للشطرنج، والذي يتم سنوياً يوم 2 أكتوبر وتتزامن فيه الاحتفالات في مدن العالم، شاركت مدينة دبي بتنظيم من نادي دبي للشطرنج في الاحتفالات بمشاركة 300 من أبناء رياضة الشطرنج وأندية الجاليات،وشمل تنظيم بطولة في الشطرنج الخاطف بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وأقيمت مباراة استعراضية للأستاذة الدولية الكبيرة الصربية أنجليا بجينوفيتش حيث لعبت مع 25 لاعباً ولاعبة في نفس الوقت بالتتابع، وأقيمت محاضرات في قواعد الشطرنج للأطفال وأسرهم قدمتها الأستاذة الدولية أولينا نيكرسوفا، كما أشرفت الأستاذة الدولية الكبيرة التركمانستانية ميهري جالديفا على مباريات الشطرنج البشري بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يرتدون ملابس تمثل قطع الشطرنج، وقام الأستاذ الدولي أوليفر بوسيا من الفلبين بعمل مباراة أستعراضية أخرى بمشاركة 30 لاعباً في الشطرنج العملاق.

على هامش الأنشطة أقيم عدد من الفعاليات الترفيهية للمشاركين مثل تكوين قطع الشطرنج للأطفال والرسوم على الوجه، ومسابقات متنوعة على ألعاب إلكترونية وبمباريات شطرنج مع الكمبيوتر. هذا وقد افتتح أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج الفعاليات بإطلاق إشارة مباريات بطولة الشطرنج الخاطف.