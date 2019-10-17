شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 16/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، والأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد.

اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة

وافق اتحاد الكرة على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول بالسفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، خاصة أنه سيلعب مباراة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلى جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد

أرسل النادى الأهلى استعجالاً للاتحاد الدولى "فيفا"، لبحث شكوى النادى الأحمر، ضد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ونجم المنتخب الوطنى.

إكرامى يحصل على وعد بالمشاركة فى الأهلى رغم تألق الشناوى

حصل شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى على وعد من الجهاز الفنى لفريقه بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالحصول على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب تحديد موقفه خاصة أنه لم يحظ بالفرصة منذ تولي فايلر المسئولية ومنذ عودته من إصابة الركبة.

جماهير القلعة البيضاء تشعل مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز يد الزمالك.. صور

علت هتافات جماهير ومشجعى القلعة البيضاء بالأغانى والأناشيد الخاصة بالنادى بمطار القاهرة خلال استقبالهم بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بعد فوزهم التاريخى بحصد لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة بجمهورية الرأس الأخضر بعد التغلب على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى النهائى.

وافقت الجهات الأمنية على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقرر لها يوم 23 أكتوبر الجارى فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فى استاد الإسماعيلية.

المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمباراته مع المصرى

سادت حالة من الاستياء والغضب لدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة ولدى الجهاز الفنى للفريق بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها غدا فى الأسبوع الرابع بالدورى. Advertisements

حسام البدرى يوضح صعوبة إقامة معسكر مبكر للمنتخب فى نوفمبر

ناقش الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى بقيادة حسام البدرى فى اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة المشاكل والأزمات التى تواجه استعداداته لمواجهة منتخبى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

الخطيب يجتمع مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق المسائي اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.

اجتماع طارئ لمجلس إدارة المقاولون غدا لبحث أزمة لقاء الزمالك

يعقد مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح اجتماعًا عاجلاً غدًا الخميس، لاتخاذ القرار النهائي بشأن مواجهة الزمالك المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

أزارو ينتظم فى مران الأهلى وتأهيل مروان محسن

انتظم وليد أزارو مهاجم الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكتفى أزارو بأداء تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق مساء أمس الثلاثاء قبل انتظامه في مران اليوم الجماعي.

ساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات