حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2019 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، والأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد. اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد إكرامى يحصل على وعد بالمشاركة فى الأهلى رغم تألق الشناوى جماهير القلعة البيضاء تشعل مطار القاهرة لاستقبال كوماندوز يد الزمالك.. صور الأمن يوافق على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمباراته مع المصرى حسام البدرى يوضح صعوبة إقامة معسكر مبكر للمنتخب فى نوفمبر Advertisements الخطيب يجتمع مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة المقاولون غدا لبحث أزمة لقاء الزمالك انتظام طارق حامد وتأهيل جمعة وإراحة صبحى فى تدريبات الزمالك أزارو ينتظم فى مران الأهلى وتأهيل مروان محسن ساسي : علاقتي بالزمالك وجماهيره رائعة.. وأتمني التتويج بالبطولات

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