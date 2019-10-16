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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2019 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، والأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد.

 

اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة

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الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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