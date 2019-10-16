حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء الموافق 16/ 10/ 2019 شهد العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، والأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد.
اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى جزر القمر بطائرة خاصة
الأهلى يرسل استعجالاً لـ"فيفا" للبت فى شكوى عبد الله السعيد
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