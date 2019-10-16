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كويت يكشف مفاتيح ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أعرب لاعب ​​ السابق ديرك كويت عن اعتقاده بأن ليفربول لديه كل العناصر اللازمة لإحراز لقب ​​ الممتاز هذا الموسم.

وقال كويت: "لقد كنا قريبين جدًا من النجاح خلال موسم 2008/2009، فاتنا مجرد القليل من التفاصيل لنتقدم إلى الأمام. مع أمثال ستيفن ​جيرارد​ وجيمي كاراغر، وماسكيرانو، وتوريس، وغيرهم من اللاعبين الجيدين للغاية، فقد فاتنا شيئا ما".

وأضاف: "إذا رأيت فريق كلوب، فسترى أنه يتقدم في كل مرة ويبدو أنه قد حان الوقت الآن للنجاح أيضًا في الدوري الإنكليزي الممتاز. نأمل أن ينجح هذا الفريق لأنه، في رأيي، هذا الفريق الآن أفضل من فريقنا آنذاك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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