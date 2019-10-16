كويت يكشف مفاتيح ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أعرب لاعب ​ليفربول​ السابق ديرك كويت عن اعتقاده بأن ليفربول لديه كل العناصر اللازمة لإحراز لقب ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز هذا الموسم.



وقال كويت: "لقد كنا قريبين جدًا من النجاح خلال موسم 2008/2009، فاتنا مجرد القليل من التفاصيل لنتقدم إلى الأمام. مع أمثال ستيفن ​جيرارد​ وجيمي كاراغر، وماسكيرانو، وتوريس، وغيرهم من اللاعبين الجيدين للغاية، فقد فاتنا شيئا ما".

وأضاف: "إذا رأيت فريق كلوب، فسترى أنه يتقدم في كل مرة ويبدو أنه قد حان الوقت الآن للنجاح أيضًا في الدوري الإنكليزي الممتاز. نأمل أن ينجح هذا الفريق لأنه، في رأيي، هذا الفريق الآن أفضل من فريقنا آنذاك".