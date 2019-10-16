شكرا لقرائتكم الخليج 365 يفوز بجائزتين فى مسابقة التميز الصحفى بوزارة الشباب والرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت نتائج المسابقة كالتالى: فى فرع صحافة الشباب .. فاز بالمركز الأول الزميل أحمد طنطاوى من مجلة أكتوبر عن موضوع بعنوان "الموهوبون فى مصر"، وحصلت الزميلة فاطمة قنديل من مجلة المصور على المركز الثاني عن موضوع بعنوان "مديرات مراكز الشباب خلية نحل فى قرى مصر" فيما حصلت الزميلة دعاء عبد العزيز من مجلة أكتوبر على المركز الثالث بموضوع بعنوان " مشروعات الشباب كلمة السر فى نجاح الاستثمار".
فى فرع الاعلام التليفزيونى فاز الزميل أحمد عبد الهادى من قناة ltc بالمركز الأول فى مسابقة افضل مقدم برامج شاب ، ونال الزميل أمير هشام من قناة الاهلي المركز الثانى، فيما حصل الزميل فتح الله زيدان من قناة نايل سبورت على المركز الثالث.
وفى مسابقة أفضل مراسل شاب فاز الزميل حسن غنيمة مراسل قناة اون سبورت على المركز الاول عن تغطيته لكأس العالم 2018 ، ونال الزميل محمد طه من قناة تايم سبورت المركز الثاني عن تغطيته لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر فيما حصل الزميل كريم أبوحسين من قناة أبوظبي الرياضية على المركز الثالث عن تقرير متميز مع مشجع الكرة فاقد نعمة البصر.
وفى فرع الاعلام الافريقي وهى الجائزة التى تواكبت مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي الى جانب تنظيم بطولة امم افريقيا 2019 فقد فاز بالمركز الأول الزميلة أداه وارنجا من كينيا وذهب المركز الثاني لديفيد اوكو من نيجيريا والمركز الثالث لبودي عمر من الجزائر.
هذا ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار المسابقة وفقا للائحة الجائزة.
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