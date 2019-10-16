شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن استيائه من قرارا الجبلاية بتأجيل قمة الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

تاجيل مباراة الاهلي والزمالك .. المقاصة يرفض ترحيل مبارياته جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، إستيائه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى ، مما جعل بعض الآندية مثل المقاولون و أسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدله هذا الاسبوع مما يسبب فوضى فى نظام بطولة الدورى هذا الموسم.

الجهاز الفنى للمقاصة تعجب من موقف اتحاد الكرة الذى رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدورى ورفضه التام لتعديل أى مباراة هذا الموسم مهما كانت الاسباب.

تاجيل مباراة الاهلي والزمالك .. المقاصة يطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة



تاجيل مباراة الاهلي والزمالك .. هويدي: المقاصة يتعرض للظلم وطلب مسئولو المقاصة، من اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ ألفرص بين الجميع. وقال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة: تعرضنا لظلم كبير فى مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدورى ، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر ، وسافرنا فى نفس اليوم إلى الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر ، مما كان له آثر سلبى على لاعبينا بسبب الاجهاد وتغيير 5 لاعبين فى التشكيل ، مما اثر على نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط. Advertisements تاجيل مباراة الاهلي والزمالك .. هويدي: طالبنا تأجيل لقاء الجونة واتحاد الكرة رفض



وتابع هويدى: طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدورى وعدم تأجيل أى مباراة مهما كانت الظروف ، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل على راحة كافية.

وأضاف هويدى : فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى ، وفوجئنا بأندية آخرى مثل المقأولون واسوان والزمالك وسموحة ترفض تعديل مبارياتها ، وتطلب التأجيل ايضا.

واختتم هويدى تصريحاته: المقاصة تطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدورى ، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الأندية وعدم الكيل بمكيالين ، خاصة أن المقاصة من الأندية التى تتعامل بإحترافية واحترام وترفض أن تتمسك بحقوقها بالصوت العالي.