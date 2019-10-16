شكرا لقرائتكم تاجيل مباراة الاهلي والزمالك على مائدة الأولمبية ومطالب بإلغاء الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف على الكرة، أن ناديه قرر اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية، بعد الظلم الذى تعرض له بسبب قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بخصوص تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتوابع الخاصة به.

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سر غضب المقاولون من تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



ويأتى غضب مسئولي المقاولون العرب من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، بسبب تحديد مباراة ذئاب الجبل ضد النادي الأبيض لتقام يوم السبت بدلا من اللعب أمام أسوان ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز عصر بعد غد الجمعة.

مطالب بإلغاء الدوري بعد تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



من جانبه، أوضح محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنه سيتم رفع الأمر وكل ما شهدت الساعات الأخيرة الماضية، لإدارة اللجنة الأولمبية المصرية وللمطالبة بإلغاء مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي لعدم تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة.