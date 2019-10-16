شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يعقد أول اجتماع رسمى بعد ودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى أول اجتماع للفريق عقب انتهاء ودية بتسوانا، التى أقيمت مساء الاثنين الماضى باستاد برج العرب بالإسكندرية و أسفرت عن فوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلاً من حسام البدرى مديرا فنيا ومعه محمد بركات مديرا للمنتخب، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى وشادى الجيلانى منسق إعلامى ومحمد أبو العلا طبيب منتخب وأنيس الشعلانى مدرب أحمال.

ويشهد الاجتماع تحديد مكان المعسكر المقبل المقرر انطلاقه فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل و يتخلله مباراتين أمام كينيا وجزر القمر فى الجولة الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون.

كما تم حسم سفر المنتخب الأول إلى جزر القمر بطائرة خاصة لضيق الوقت.