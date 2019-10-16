شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنفذ نموذج محاكاة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات نموذج محاكاة المؤتمر الدولى للأمم المتحدة للسكان والتنمية، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والذى عقد بالقاهرة عام 1994، وقدم حفل الافتتاح رامى رضوان.

وشهد حفل الافتتاح وزيرة الصحة ووزير الشباب والرياضة، فى حين استهل وزير الشباب والرياضة كلمته بالتأكيد أن رعاية السيد الرئيس لهذا الحدث تؤكد اهتمام القيادة السياسية المصرية وإدراكها بأن الشباب هم ثروة الوطن والمخزون البشري الحقيقي للمستقبل، والدرع الآمن لحمايته من قوى الشر والظلام، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب التى تنظمها مؤسسة الرئاسة المصرية بصفة مستمرة واهتمام الرئيس بحضور كل محاورها هو خير دليل على احتضان الدولة المصرية للشباب والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومن ثم توجيههم والعمل على إيصالهم إلى مواقع صنع القرار والمشاركة فيه، بما يضمن لهم السير بالوطن نحو الرقى والأمان، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة سوف تحملنا المسئولية بأن نسعي في بذل الجهد لتنفيذ جميع الانشطة والبرامج بالمستوي الذى يليق بمكانة مصر العالمية وريادتها القارية و أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تدرك تماماً أهمية وضع احتياجات الشباب وتطلعاتهم في صميم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما ندرك أيضاً دور الشباب في صياغة الحاضر بكل مفرداته وصناعة المستقبل بكل تفصيلاته.

وأكد وزير الشباب أن حجم المخاطر والتحديات التى تواجهها مختلف بلدان العالم حالياً - وهى كثيرة جداً - زادتنا يقيناً أن اللحاق بركب الشباب هو السبيل الوحيد لنحقق - بهم ومعهم - حلم بناء الدولة العصرية الحديثة، ولهذه الأسباب، عملت وزارة الشباب والرياضة، يدًا بيد، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوصيل أصوات الشباب وتعزيز دورهم في تنمية بلادهم من خلال الأنشطة المختلفة التي لم تكن فقط مزيجاً من بناء القدرات والدعوة بقيادة الشباب بل كانت أيضاً متمثلة في الحرص على رفع الوعي من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية والتنويرية بوجه عام ، لنشرك الشباب ونبني قدراتهم ونمكّنهم من المشاركة كمواطنين فاعلين.

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وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أننا بينما نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فإن وزارة الشباب تعى جيدا اهمية العمل وفقا لأفكار للشباب ومبادراتهم من أجل النهوض بدورهم فى العمل مع حكوماتهم من أجل ضمان التنفيذ الكامل والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإلقاء الضوء على الجهود الوطنية لتسخير المكاسب الديموجرافية من خلال زيادة الاستثمار فى الشباب، لا سيما الصحة والتعليم، وتتضمن فعاليات المؤتمر الذى تنفذه الوزارة على مدى يومين برامج تنفيذ برامج التعلم الأكاديمي والإبداعي، وتبادل الأفكار حول الصحة الإنجابية للشباب والمساواة بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الإناث وتسخير العائد الديموجرافى، وكيف يمكن تسخير قوى الناعمة للفن والثقافة والرياضة لخدمة الاهداف الوطنية وبما يتماشى مع جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.





وقدم حفل الافتتاح رامى رضوان.