رياضة | برشلونة يرفض رحيل "خليفة" تشافي هيرنانديز وإنييستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض رحيل "خليفة" تشافي هيرنانديز وإنييستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك مسؤولو نادي برشلونة بعدم رحيل ريكي بويج نجم الفريق الشاب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير بالرغم من ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة .

نجم برشلونة يرحب بالبقاء

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه على الرغم من عدم تواجده بصورة متواصلة مع الفريق الأول للبرسا إلا أن ريكي بويج نجم برشلونة الشاب لا يفكر في تغيير المشهد والرحيل لارتداء قميص جديد في يناير المقبل، وهو ما يتماشى مع رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني إرنستو فالفيردي .

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة إلى أن الجهاز الفني يرى أن نجم برشلونة الشاب صاحب الـ20 عامًا يسير على خطى تشافي هيرنانديز وأندريس أنيستا و تياجو ألكانتارا أساطير الفريق وأحد خريجي أكاديمية لاماسيا .

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الجهاز الفني للفريق يتوقع أن يشارك ريكي بويج نجم برشلونة في نحو 50 مباراة مع الفريق الرديف بالنادي، مثلما تدرج الثلاثي المذكور في اللاماسيا قبل التألق مع الفريق الأول .

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وأنهت الصحيفة أن هذا يعني بقاء نجم برشلونة الشاب داخل أروقة كامب نو، وعدم انضمامه لقائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي المقبل، خصوصًا مع تناوبه على فترات على التواجد رفقة الفريق الأول للنادي الكتالوني .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .

جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .

يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .