رياضة | خالد بيومي يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كانت ستجمع بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
وغرد بيومي على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"وعدتونا بدوري منتظم بدون تأجيل وهمتونا بدوري بدون ترقيع .. دلوقتي مش شايف حد منكم كله مستخبي وراء شماعة الأمن".
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل القمة بناء على تعليمات الجهات الأمنية