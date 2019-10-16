رياضة | خالد بيومي يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

وغرد بيومي على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"وعدتونا بدوري منتظم بدون تأجيل وهمتونا بدوري بدون ترقيع .. دلوقتي مش شايف حد منكم كله مستخبي وراء شماعة الأمن".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء تأجيل القمة بناء على تعليمات الجهات الأمنية