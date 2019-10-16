الامارات | ريال مدريد متخوف من غياب مودريتش وبايل عن الكلاسيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد متخوف من غياب مودريتش وبايل عن الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعين على ريال مدريد الإسباني الانتظار لمعرفة ما إذا كان صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، والجناح الويلزي غاريث بايل سيكونان جاهزين لخوض قمته مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع المقبل، وذلك بعد غيابهما عن تمارين أمس.

وخضع اللاعبان لتمارين فردية داخل قاعة اللياقة البدنية، للتعافي من إصابات تعرضا لها في تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم بين كرواتيا وويلز الأحد الماضي.

ويعول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على خدمات نجميه، قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة في 26 الجاري على ملعب "كامب نو" في كاتالونيا.

وقال مدرب ويلز راين غيغز في تصريحات صحافية إن بايل كان يعاني من أوجاع في ربلة ساقه قبل انتهاء المباراة ضد كرواتيا بالتعادل (1-1) في كارديف، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، لكنه توقع أن يكون شدا عضليا. وأكد النادي الملكي أن مودريتش تعرض لاصابة بفخذه خلال المباراة، وتابع: بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص اصابته بكدمة في عضلات الفخذ". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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