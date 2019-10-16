الامارات | لاعبة العين: دور المرأة لا يقتصر على المطبخ فقط... ومن حقنا لعب الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة العين: دور المرأة لا يقتصر على المطبخ فقط... ومن حقنا لعب الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكرت لاعبة فريق العين لكرة القدم، سارة أحمد المسلمي، بعض الانتقادات التي تعرضت لها مع رفيقاتها، من خلال رسائل، كما قالت، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب رغبتهن في ممارسة كرة القدم. وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن مقولة «اذهبن إلى المطبخ» التي تستخدم ضدهن لن توقفهن عن مواصلة نشاطهن في كرة القدم، وقالت إنه طالما لديهن الشغف، فمن حقهن أن يلعبن الكرة. وأكدت المسلمي التي بدأت ممارسة كرة القدم منذ الصف السادس، إن اللعبة ليست حكراً على الرجال فقط، وإنما للجميع، وقالت: «دور المرأة لا يقتصر على المطبخ فقط، فالمرأة تتبوأ مراتب عليا ومناصب مرموقة، فمنهن الطبيبات والمهندسات والوزيرات، وبالنسبة لنا فمن حقنا ممارسة كرة القدم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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