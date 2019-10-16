شاهد.. جمهور الزمالك يتوافد على مطار القاهرة لاستقبال فريق اليد

بدأ جمهور الزمالك فى التوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال الفريق الأول لكرة اليد. ويأتي ذلك بعد أن حقق يد الزمالك الفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، واحتفظ بالكأس بعد تغلبه على سبورتنج في المباراه النهائيه ٣٣-٣١ في البطوله التي اختتمت مؤخرا بدوله الرأس الأخضر. بالكأس بعد تغلبه على سبورتنج في المباراه النهائيه ٣٣-٣١ في البطوله التي اختتمت مؤخرا بدوله الرأس الأخضر. Advertisements

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