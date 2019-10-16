الان تتابع سويسرا تنعش أمالها في تصفيات يورو 2020 بالفوز على أيرلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:
أنعش المنتخب السويسري آماله في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلبه على منتخب أيرلندا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق نقطة واحدة أمام كل من منتخبي الدنمارك وأيرلندا.
كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تنعش أمالها في تصفيات يورو 2020 بالفوز على أيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.