سويسرا تنعش أمالها في تصفيات يورو 2020 بالفوز على أيرلندا

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

أنعش المنتخب السويسري آماله في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعد تغلبه على منتخب أيرلندا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق نقطة واحدة أمام كل من منتخبي الدنمارك وأيرلندا.