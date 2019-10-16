شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: رئيس الزمالك تحمل 32 ألف يورو من جيبه لحل أزمة التحويلات البنكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تحمل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء 32 ألف يورو فارق الأرباح الخاص بالعملة الأجنبية والتحويلات البنكية في الأزمة المثارة.
وقال زادة خلال حواره ببرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث اليوم أن مرتضى منصور تحمل تكاليف الأرباح التي يحتسبها البنك رغبته في حل المشكلة من جيبه الخاص.
وأكد زادة أن تحويل بنكي يتذكره كان الخاص باللاعب عمر جابر والبالغ مليون و600 ألف يورو وقتها.
وتحدث زادة عن تفاصيل الأزمة خلال الحوار التلفزيوني بعد عودته الى القاهرة من اسبانيا عقب فترة انقطاع دامت لعام كامل نتيجة تعرض لأزمة قانونية بسبب حسابات نادي الزمالك بالعملات الأجنبية.
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