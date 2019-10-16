شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يكثف جهوده للتعاقد مع ظهير أيسر فى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج جهوده للتعاقد مع ظهير أيسر مميز فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل العجز الواضح بقائمة الدراويش فى هذا المركز بعد رحيل طارق طه الظهير الايسر للفريق لصفوف بيراميدز.

وكان الاسماعيلى قد فشل فى تدعيم هذا المركز فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدما فشل مساعى التعاقد مع السورى مؤيد العجان لرفض ناديه الاستغناء عن خدماته فضلا عن مغالاة سموحة فى طلباته المادية للاستغناء عن محمود معاذ بالاضافة لرفض مسئولى الدراويش منح حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر الاهلى 5 مليون جنيه فى الموسم منعاً لإحداث فتنة فى صفوف الدراويش .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.