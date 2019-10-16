رجعنا بنقطة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

غابت الجماعية وحضر الاستحواذ السلبي فخسر منتخبنا الوطني الأول للقدم نقطتين هامتين بتعادله السلبي مع مضيفه منتخب فلسطين الشقيق، ليفقد منتخبنا الوطني صدارته للمجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ووصل رصيد الأخضر النقطي إلى 5 نقاط، ويحتل وصافة المجموعة، فيما يليه منتخب فلسطين برصيد 4 نقاط.

لم يقدم منتخبنا الوطني ما يشفع له لتحقيق الانتصار في اللقاء بعد أداء سلبي، حيث كانت الهجمة الخطرة الوحيدة من قدم يحيى الشهري بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الفلسطيني رامي حمادي في الدقيقة 15، ورغم ندرة الهجمات الفلسطينية إلا أنها كانت أخطر وشهدت تألق الحارس محمد العويس، وقلبي الدفاع زياد المولد، وعبدالله مادو.

وتمكن منتخب فلسطين من إغلاق مناطق الوسط على لاعبي الأخضر، حيث عجز لاعبو منتخبنا عن الوصول لمرمى المنتخب الفلسطيني، كما ساهم المدرب هنري رينارد بظهور منتخبنا بهذا الأداء الباهت بعد إصراره على عدم إجراء تغييرات مبكرة في منطقة الهجوم واكتفى بمهاجم وحيد (عبدالله الحمدان) الذي عجز عن تهديد المرمى الفلسطيني وسط محاصرته بكثافة دفاعية.

وبهذه النتيجة يتراجع منتخبنا الوطني للمركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الأوزبكي الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على مضيفه سنغافورة بنتيجة 3/1، فيما قفز فلسطين للمركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقاً على المنتخب السنغافوري صاحب المركز الرابع وبذات الرصيد.