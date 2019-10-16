غوميز: وحدوا الألوان من أجل المنتخب

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) طالب المهاجم الفرنسي المحترف في صفوف الفريق الهلالي «غوميز» جماهير الأندية

طالب المهاجم الفرنسي المحترف في صفوف الفريق الهلالي «غوميز» جماهير الأندية السعودية بكافة أطيافها وألوانها بالوقوف ومؤازرة الأخضر السعودي في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وآسيا، وذلك عندما ظهر في مقطع فيديو قبل لقاء منتخبنا الوطني أمام فلسطين وهو بداخل سيارته مرتدياً الثوب السعودي يحث الجماهير بأن ينسوا ألوان أنديتهم في هذا اليوم الذي يلعب فيه المنتخب، قائلاً ‏لا هلال ولا اتحاد ولا نصر، فقط لندعم المنتخب السعودي في التصفيات، السعودية لا بد أن تتواجد في كأس العالم لأنها دولة عظيمة.

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