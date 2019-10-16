البعثة تعود.. ورينارد يراقب اللاعبين

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تعود بعثة المنتخب السعودي اليوم (الأربعاء) إلى الرياض بعد خوض منتخبنا الوطني مباراته أمام المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في رام الله أمس على استاد فيصل الحسيني، التي انتهت بالتعادل السلبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. وسيواصل مدرب الأخضر الفرنسي رينارد متابعته لمباريات الأندية

تعود بعثة المنتخب السعودي اليوم (الأربعاء) إلى الرياض بعد خوض منتخبنا الوطني مباراته أمام المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في رام الله أمس على استاد فيصل الحسيني، التي انتهت بالتعادل السلبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023. وسيواصل مدرب الأخضر الفرنسي رينارد متابعته لمباريات الأندية السعودية محليا وعربيا وقاريا، بهدف التجهيز للمباراة القادمة التي ستكون أمام منتخب أوزبكستان في 14 نوفمبر القادم في طشقند، ضمن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وآسيا القادمتين، إذ يطمح المدرب رينارد في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة فرق المجموعة بعد أن احتل المنتخب الأوزبكي المركز الأول برصيد 6 نقاط، وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

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