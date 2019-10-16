شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الإعاقة الذهنية يكسب اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية إلى نصف نهائي دورة الألعاب العالمية الخامسة «بريزبن 2019» بعد تغلبه على منتخب اليابان بنتيجة كبيرة قوامها 14 - 5، خلال مواجهتهما أمس الثلاثاء على صالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزبن الأسترالية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

وبتلك النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثاني للمجموعة (B) برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال متصدر المجموعة.

وجاء تأهل الأخضر لمقابلة المنتخب الفرنسي غدا الخميس في نصف النهائي بعد كسبه المنتخب الروسي في الجولة الأولى بنتيجة 6 - 5، وتعادله في الجولة الثانية أمام البرتغال 9 -9، وفوزه أمس في ختام المجموعات بنتيجة 14 - 5.