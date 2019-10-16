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أخضر الإعاقة الذهنية يكسب اليابان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية إلى نصف نهائي دورة الألعاب العالمية الخامسة «بريزبن 2019» بعد تغلبه على منتخب اليابان بنتيجة كبيرة قوامها 14 - 5، خلال مواجهتهما أمس الثلاثاء على صالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزبن الأسترالية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

وبتلك النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثاني للمجموعة (B) برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال متصدر المجموعة.

وجاء تأهل الأخضر لمقابلة المنتخب الفرنسي غدا الخميس في نصف النهائي بعد كسبه المنتخب الروسي في الجولة الأولى بنتيجة 6 - 5، وتعادله في الجولة الثانية أمام البرتغال 9 -9، وفوزه أمس في ختام المجموعات بنتيجة 14 - 5.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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