شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفتتح تصفيات غرب آسيا بمواجهة قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

يفتتح اليوم (الأربعاء) المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات مشواره في تصفيات غرب آسيا بالبحرين المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا في تركمانستان 2020، وذلك عندما يلتقي منتخب قطر على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

وأنهى الأخضر استعداداته لمواجهة قطر بإقامة تدريباته على الصالة التي ستحتضن مباريات التصفيات، وذلك بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي عمد إلى رسم الخطة والطريقة التي سينتهجها في المباراة وسط جدية كبيرة من قبل اللاعبين.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي اجتماعاً فنياً بكافة ممثلي المنتخبات المشاركة تم خلاله التطرق إلى اللائحة والآلية والتعليمات الإعلامية والتسويقية والأمنية للتصفيات، إضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات المشاركة.

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من جهته، أكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات (الإسباني) لويس فونسيكا جاهزية الخضر للمشاركة في التصفيات، وقال: «أكملنا جاهزيتنا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا من خلال 4 مراحل أقيمت في الفترة الماضية ما بين معسكرات داخلية وخارجية وخوض العديد من المباريات الودية».

وأضاف فونسيكا أن منتخبات غرب آسيا تطورت كثيراً في لعبة كرة قدم الصالات، وأن جميع المنتخبات لديها حظوظ متساوية في التأهل للنهائيات الآسيوية.

وقدم فونسيكا شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة القدم على اهتمامه بلعبة كرة قدم الصالات سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.