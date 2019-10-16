شكرا لقرائتكم خبر عن .. واحذروا فيتنام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** عطفاً على معنى «الامتحان» الذي شرحته في مقال الأمس بخصوص مواجهة تايلاند، يجب أن نعترف بأن «الأبيض» رسب في ذاك الامتحان، فقد كان الفوز هو الغاية الأسمى بالنسبة للمنتخب كمتصدر، والتعادل هو النتيجة المقبولة، والأقل ضرراً بحكم أن هناك إياباً سيجمع المنتخبين مرة ثانية، أما الخسارة فكانت أسوأ محصلة يمكن العودة بها من بانكوك.

** وبجملة الاعترافات، دعونا نحمد الله على الخسارة بهدف مقابل هدفين، ففارق الهدف أخفى وراءه الكثير من الفرص التي كانت جديرة بأن تكون أهدافاً لمصلحة المنتخب التايلاندي، الذي فاق توقعاتنا فيما يخص عمليات التحديث والتطور عما كان عليه في آخر مواجهة جمعتنا معه في كأس آسيا، وقتما انتزع التعادل في المباراة والبطولة التي أقيمت على أرضنا العام الماضي.

** «الأفيال طالت أنيابها».. حقيقة برهنت عليها المباراة بمراجعة كم الهجمات والفرص وفترات السيادة، والأهم بملاحظة الشخصية الجديدة التي أصبح منتخب تايلاند متمتعاً بها، فقد اصطبغ بشخصية مدربه الياباني أكيرا وأصبح «يابانياً» أو «شبه ياباني» بفضل «تكنيك» السرعة الذي شمل التحركات بكرة وبدون كرة، والهجمات والارتداد السريع منها للدفاع.. وفي المقابل لن أقول إن «الأبيض» كان غائباً عن المشهد كلياً، وإنما لم يكن حضوره بالصورة التي تتناسب مع تاريخه وإمكاناته وطموحه، فقد كان على شفا الخروج بخسارة قاسية فيما لو حالف مهاجمي تايلاند التوفيق في الفرص الخطرة التي سنحت لهم، لاسيما في الشوط الأول الذي شهد عاصفة من رياح الكرات العرضية الشرقية والغربية على منطقة الجزاء، ومع كل واحدة منها كانت الدفاعات تختل بغرابة، ويكفي أن العارضة والقائم تكفلا بصد تسديدتين بنفس الصورة التي جاء بها الهدف الأول، والمشهد كشف بجلاء ما يعانيه خط الدفاع وما يقتضيه من عمل في المرحلة القادمة

** «رب ضارة نافعة».. فخسارة مبكرة كهذه سوف تفيد كثيراً في استدراك الوضع وعلاج الثغرات وتعويض فارق السرعات، فالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مازالت في ذهابها، وأمامنا محطة مهمة مع منتخب «متنمر» نامٍ ومتطور هو الآخر، ويقتضي الحذر هو المنتخب الفيتنامي، الذي اجتاز إندونيسيا بالثلاثة أمس وشارك تايلاند في صدارة المجموعة.

** بالأمس كان «الأبيض» متصدراً، واليوم أمسى ثالثاً بفارق نقطة، ولكن غداً.. يجب أن يكون «غير» شكلاً وموضوعاً، وهذه مسؤولية مارفيك واللاعبين. ومع كامل التقدير لحزنه وأساه أدعوه لمشاهدة المباراة ثانية بدل المرة مرتين لنصحح الأوضاع قبل لقاء فيتنام.

[email protected]